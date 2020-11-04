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Apple iPad 2021 будет иметь совершенно новый дисплей

4 Ноя, 2020

Apple iPad 2021 будет иметь совершенно новый дисплей

iPad 2021 будет гораздо лучше, чем в 2020.

4 ноября 2020 мы получили информацию от компании LG. Именно корейский гигант будет производить новые дисплеи для iPad 2021. Они будут выполнены по новой для Apple технологии.

iPad 2021

Речь идёт про Mini-led технологию. Чем это хорошо для нас? Это отличная новость для нас:

  • Это будут очень яркие дисплеи. Этим раньше не могли похвастаться базовые модели. Они ведь и стоят дешевле, но в 2021-ом и у них будут передовые экраны.
  • Эти дисплеи тоньше нынешних. Как пример можно использовать iPhone 12, они стали тоньше и благодаря новым дисплеям.
  • Контрастность будет выше, HDR более качественным, а чёрный цвет будет чернее.
  • У экспертов есть мнение, что именно эти дисплеи будут использоваться в большинстве девайсов в 2021-ом.

LG Mini-Led

В производстве такие экраны не так уж и легки. В них используются тысячи точек подсветки. Посмотрите на официальном рендоре LG.

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