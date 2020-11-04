Apple iPad 2021 будет иметь совершенно новый дисплей

iPad 2021 будет гораздо лучше, чем в 2020.



4 ноября 2020 мы получили информацию от компании LG. Именно корейский гигант будет производить новые дисплеи для iPad 2021. Они будут выполнены по новой для Apple технологии.

Речь идёт про Mini-led технологию. Чем это хорошо для нас? Это отличная новость для нас:

Это будут очень яркие дисплеи. Этим раньше не могли похвастаться базовые модели. Они ведь и стоят дешевле, но в 2021-ом и у них будут передовые экраны.

Эти дисплеи тоньше нынешних. Как пример можно использовать iPhone 12, они стали тоньше и благодаря новым дисплеям.

Контрастность будет выше, HDR более качественным, а чёрный цвет будет чернее.

У экспертов есть мнение, что именно эти дисплеи будут использоваться в большинстве девайсов в 2021-ом.

В производстве такие экраны не так уж и легки. В них используются тысячи точек подсветки. Посмотрите на официальном рендоре LG.

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