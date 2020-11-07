Apple iPhone 13: слухи, характеристики и особенности

Чем нас удивит Apple в 2021?

13 октября 2020 была представлена линейка iPhone 12. Все утечки и слухи были настолько надёжными, что уже до презентации мы знали вообще всё. А теперь пришло время поговорить об iPhone 13.

Презентация. В первой половине сентября 2021 мы увидим новые iPhone. Анонс будет не виртуальным, как в 2020-ом. А привычный – со сценой и людьми.

Дизайн. Дизайн-код по правилам Apple живёт 3 года. Так что мы снова увидим обновлённый iPhone 4 в 2021.

Батарея. Поскольку толщина корпуса не изменится, то и места под новый акб не появится. Ёмкость может быть незначительно выше. Проблему бы решили новые технологии в производстве батарей. Но они пока не полностью изучены и поэтому могут быть опасны.

Связь. Будет использован новый модем для приёма 5G. Почему это хорошо? Потому что расход энергии у нового чипа гораздо меньше.

Новый процессор. A15 Bionic снова будет хорош. Да, сейчас Apple стала проигрывать другим производителям в синтетических тестах. Но нам с вами эти нарисованные цифры вообще ни о чём не говорят. Работает быстро, не зависает, батарею расходует меньше.

Память. Объём памяти останется тем же. Оперативки будет: 4 Гб – у 13 и 13 Мини; 6 ГБ – у Pro и Pro Max. Хранилища не должны измениться. Но есть мнение, что у Pro Max будет версия на 1 ТБ.

Новые камеры. Их будет две у базового 13 и Мини, а у Pro и Pro Max – 3 + LiDAR. Купертиновцы ежегодно делают качество фото и видео лучше. В 2021 будет так же. Особое внимание будет уделено «ширику». Он будет сверхшироким, а качество будет отличным.

Экраны. Как и в 12-ых, будет OLED. И это хорошо. Диагонали останутся теми же. Разрешение тоже не изменится, потому что оно и так высокое. А вот скорость обновления вырастет. Про 120 Гц говорить смысла нет, потому что аккумулятор слишком мал. Но подстраиваемый уровень 60-90 Гц ожидается у Pro Max.

Безопасность. Мы уже писали про план Apple поставить TouchID под экран в iPhone 13. Но более точной информации пока нет. FaceID и сама «чёлка» останутся на месте.

Софт. Естественно, нас ждёт iOS 15 с новыми фишками. Сейчас яблочники настроены дать больше свободы в настройках. Так что ждём чего-то полезного и очень удобного.

Цвета. Все актуальные расцветки iPhone 12 + ещё одно интересное решение. В 2020-ом мы увидели тихоокеанский цвет. Посмотрим, что нас ждёт в 2021-ом.

Комплект. В коробках и далее будет лежать только кабель.

Цены. Дешевле новые смартфоны точно не станут. Ориентируемся на уровень iPhone 12. Но не забываем про курс рубля, на целый год вперёд его угадать невозможно. Сейчас за новый iPhone просят от 69990 до 139990.

Итог. Нас ждёт обновление актуальной линейки. Революций пока не предвидится.

Эта тема будет постоянно обновляться, так что следите за новостями вместе с нами. Кстати, а чего вы ждёте от нового Айфон?

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