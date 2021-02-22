Apple, исправь это! Новые Mac Mini атакованы “розовыми квадратами”

Неприятный баг.

Прошлой осенью Apple представила M1 Mac mini. Настоящий подарок для поклонников маленьких Mac. Только многие столкнулись с неприятным глюком.

Проблемы у M1 Mac mini с самого выхода. Владельцев новинки преследует странный баг. Его можно назвать “розовыми квадратами”.

При подключении монитора к M1 Mac mini – на дисплее появляются артефакты. Выглядят они как пиксели розового цвета (или квадраты).

Жалуются на сказанное десятки пользователей. В сообществах поддержки Apple и на площадках вроде Reddit.

К счастью, Apple в курсе ситуации. Стало известно, что компания ищет способ устранить ошибку. Недочет должен исчезнуть в финальной версии macOS Big Sur 11.3. Сейчас обновление проходит бета-тестирование.

Пока Apple советует следующее:

Переведите Mac mini в спящий режим

Подождите две минуты и разбудите Mac mini

Отключите дисплей от Mac mini, а затем снова подключите.

Отрегулируйте разрешение в Системных настройках > Дисплеи.

Повторите шаги, если проблема повторяется после перезагрузки.

Источник: macrumors.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)