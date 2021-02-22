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Apple, исправь это! Новые Mac Mini атакованы “розовыми квадратами”

22 Фев, 2021

Apple, исправь это! Новые Mac Mini атакованы “розовыми квадратами”

Неприятный баг.

Прошлой осенью Apple представила M1 Mac mini. Настоящий подарок для поклонников маленьких Mac. Только многие столкнулись с неприятным глюком.

Проблемы у M1 Mac mini с самого выхода. Владельцев новинки преследует странный баг. Его можно назвать “розовыми квадратами”.

Mac mini M1

При подключении монитора к M1 Mac mini – на дисплее появляются артефакты. Выглядят они как пиксели розового цвета (или квадраты).

Жалуются на сказанное десятки пользователей. В сообществах поддержки Apple и на площадках вроде Reddit.

Новые Mac Mini атакованы "розовыми квадратами"

К счастью, Apple в курсе ситуации. Стало известно, что компания ищет способ устранить ошибку. Недочет должен исчезнуть в финальной версии macOS Big Sur 11.3. Сейчас обновление проходит бета-тестирование.

Пока Apple советует следующее:

  • Переведите Mac mini в спящий режим
  • Подождите две минуты и разбудите Mac mini
  • Отключите дисплей от Mac mini, а затем снова подключите.
  • Отрегулируйте разрешение в Системных настройках > Дисплеи.

Повторите шаги, если проблема повторяется после перезагрузки.

Источник: macrumors.com

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