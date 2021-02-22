Apple, исправь это! Новые Mac Mini атакованы “розовыми квадратами”
Неприятный баг.
Прошлой осенью Apple представила M1 Mac mini. Настоящий подарок для поклонников маленьких Mac. Только многие столкнулись с неприятным глюком.
Проблемы у M1 Mac mini с самого выхода. Владельцев новинки преследует странный баг. Его можно назвать “розовыми квадратами”.
При подключении монитора к M1 Mac mini – на дисплее появляются артефакты. Выглядят они как пиксели розового цвета (или квадраты).
Жалуются на сказанное десятки пользователей. В сообществах поддержки Apple и на площадках вроде Reddit.
К счастью, Apple в курсе ситуации. Стало известно, что компания ищет способ устранить ошибку. Недочет должен исчезнуть в финальной версии macOS Big Sur 11.3. Сейчас обновление проходит бета-тестирование.
Пока Apple советует следующее:
- Переведите Mac mini в спящий режим
- Подождите две минуты и разбудите Mac mini
- Отключите дисплей от Mac mini, а затем снова подключите.
- Отрегулируйте разрешение в Системных настройках > Дисплеи.
Повторите шаги, если проблема повторяется после перезагрузки.
Источник: macrumors.com
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