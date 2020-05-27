Apple исправила проблему с запуском приложений на iPhone
Теперь официально.
Apple устранила нашумевший баг, из-за которого на некоторых iPhone могли не запускаться приложения. Об этом компания сообщила изданию TechCrunch, не уточнив чем была вызвана неполадка.
Пользователи iPhone столкнулись с проблемой с запуском приложений после выхода обновлений iOS 13.5 и iOS 12.4.7. Некоторые приложения перестали запускаться, выдавая ошибку о необходимости продления срока их предоставления через функцию «Семейный доступ».
В начале этой недели Apple перевыпустила обновления для приложений, затронутых этой проблемой. В результате этого у многих пользователей появилось до нескольких десятков обновлений из App Store, в зависимости от числа установленных приложений. Массовое обновление приложений было направлено на устранение проблемы с запуском, что подтвердили сотрудники Apple.
Из-за чего конкретно произошла проблема в Apple не рассказали.
Источник: TC.
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