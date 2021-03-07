Apple хочет сделать MacBook водонепроницаемыми
Патент уже получен.
Последние ноутбуки Apple – вроде прошлогодних MacBook M1 – одни из лучших компьютеров на рынке. Однако до совершенства им далеко.
Например, контакта с водой они не перенесут. Жидкости на MacBook лучше не проливать. Впрочем, Apple работает над решением этой проблемы.
Стало известно о новом патенте компании. Согласно заявке, Apple видит MacBook похожими на iPhone 12. То есть – водонепроницаемыми.
Гигант из Купертино собирается изменить петли между корпусом и экраном. Они перестанут пропускать влагу внутрь MacBook.
Реализовать задуманное помогут гидрофобные материалы и другие барьеры. Также Apple усовершенствует гибкие кабели вокруг шарнирного механизма.
Звучит неплохо. Только когда новшество будет внедрено – не сообщается.
Источник: imore.com
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