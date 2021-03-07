Apple хочет сделать MacBook водонепроницаемыми

Патент уже получен.

Последние ноутбуки Apple – вроде прошлогодних MacBook M1 – одни из лучших компьютеров на рынке. Однако до совершенства им далеко.

Например, контакта с водой они не перенесут. Жидкости на MacBook лучше не проливать. Впрочем, Apple работает над решением этой проблемы.

Стало известно о новом патенте компании. Согласно заявке, Apple видит MacBook похожими на iPhone 12. То есть – водонепроницаемыми.

Гигант из Купертино собирается изменить петли между корпусом и экраном. Они перестанут пропускать влагу внутрь MacBook.

Реализовать задуманное помогут гидрофобные материалы и другие барьеры. Также Apple усовершенствует гибкие кабели вокруг шарнирного механизма.

Звучит неплохо. Только когда новшество будет внедрено – не сообщается.

Источник: imore.com

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