Apple купила ещё один стартап за $50 млн

Siri будет ещё умнее и полезнее.

Apple нередко покупает толковые компании на заре их развития. Именно так они добиваются успеха во внедрении новых технологий и патентных войнах. На этот раз речь идёт про Vilynx Inc. – это ИИ-компания, которая упростит поиск фото и видео в интернете.

Новая разработка является компьютерным зрением и будет применена в поиске Siri. Вы сможете назвать запечатлённое на фото и видео, которые попались вам где-то в интернете. И умный поиск отыщет их для вас.

Сама система работает так:

Она распознаёт изображённое на снимке;

Анализирует видео и звук в нём;

Добавляет теги для быстрого поиска.

Все сотрудники, разработавшие новую технологию, остаются работать в Apple. Также они будут расширяться и продолжать усовершенствования искусственного интеллекта.

Вообще началось интересное время, недавно Google внедрила новый поиск песен в интернете. С ним можно просто напеть мотив, а система отыщет композицию. Теперь Siri найдёт видео, если просто описать происходящее на экране. Это и правда новые технологии в нашей жизни.

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