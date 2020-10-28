Apple купила ещё один стартап за $50 млн
Siri будет ещё умнее и полезнее.
Apple нередко покупает толковые компании на заре их развития. Именно так они добиваются успеха во внедрении новых технологий и патентных войнах. На этот раз речь идёт про Vilynx Inc. – это ИИ-компания, которая упростит поиск фото и видео в интернете.
Новая разработка является компьютерным зрением и будет применена в поиске Siri. Вы сможете назвать запечатлённое на фото и видео, которые попались вам где-то в интернете. И умный поиск отыщет их для вас.
Сама система работает так:
- Она распознаёт изображённое на снимке;
- Анализирует видео и звук в нём;
- Добавляет теги для быстрого поиска.
Все сотрудники, разработавшие новую технологию, остаются работать в Apple. Также они будут расширяться и продолжать усовершенствования искусственного интеллекта.
Вообще началось интересное время, недавно Google внедрила новый поиск песен в интернете. С ним можно просто напеть мотив, а система отыщет композицию. Теперь Siri найдёт видео, если просто описать происходящее на экране. Это и правда новые технологии в нашей жизни.
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