Apple купят Tesla? Илон Маск связался с руководителем Apple

Интересное предложение.

Вокруг нового электромобиля от Apple нагнетается нехилый ажиотаж. Найденные во внутренних документах упоминания о новом авто уже привели к росту акций почти на 5%, а это, на минуточку, 102 миллиарда долларов. Но на этом интересные новости не заканчиваются.

Похоже, что сейчас компания Tesla переживает не лучшие времена. Несмотря на то, что в 2020-ом году акции технологического гиганта выросли на 630%, глава компании Илон Маск заинтересовался сотрудничеством с Apple. Судя по всему, даже не сотрудничеством, а помощью. Ведь у Маска появились мысли продать свою компанию технологическому гиганту из Купертино.

К сожалению, Тим Кук даже отказался от встречи с основателем Tesla. Хотя по неподтвержденным слухам инсайдеров, Илон Маск предлагал продать компанию за одну десятую ее рыночной стоимости. Также руководитель Teslа высказался по поводу создания автомобиля с уникальным аккумулятором, утверждая, что создать такую экономичную батарею, как это хотят сделать Apple, практически невозможно.

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