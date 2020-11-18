Apple MagSafe Duo не может заряжать iPhone 12 на полную мощность

Иронично и обидно.

MagSafe Duo Charger от Apple позволит одновременно заряжать ваш айфон и SMART-часы Apple Watch. И, вроде бы, все прекрасно, но без ложки дегтя не обошлось.

Как отметил сотрудник информационного агентства Bloomberg Марк Гурман, в Apple буквально на днях обновили описание своего продукта и уточнили, что MagSafe заряжает смартфон не в полную силу.

То есть никаких полных 15 Вт не будет. Учитывая и без того невысокий уровень скорости заряда для статуса «быстрого» устройства, это выглядит еще ироничнее. В Apple рекомендуют использовать для MagSafe адаптер USB-C на 20 Вт.

По первым тестам с iPhone 12 mini устройство выдает максимум 12 Вт, хотя все новые смартфоны линейки должны поддерживать честные 15 Вт. Но при одновременной зарядке айфона и Apple Watch все еще хуже.

Даже при использовании адаптера USB-C на 20 Вт смартфон заряжается при показателе в 11 Вт. Если использовать адаптер с мощностью 27 Вт, то из нового MagSafe Duo можно выжать целых 14 Вт. Не смешно.

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