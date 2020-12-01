Apple MagSafe Duo появится в продаже уже 21 декабря 2020

Может, и успеем под ёлку положить.



На сайте Apple про начало продаж MagSafe Duo до сих пор написано «Скоро», но в Швейцарии уже можно оформить предзаказ. Все подробности у нас. Поехали!

Не так давно Apple показала своё видение беспроводных зарядок – МагСэйф для 12 Айфонов и МагСейф Дуо для одновременной зарядки Айфонов и умных часов из Купертино. Но Дуо до сих пор не продаётся. И вот мы начали получать новости от официального реселлера из Швейцарии. Он уже принимает предзаказы на новый коврик для зарядки яблочных устройств. А доставить товар обещает с 21 по 29 декабря 2020.

Напомню, что MagSafe Duo поддерживает зарядку сразу двух устройств: iPhone – до 15 Вт и Watch – до 7,5 Вт. Но сразу замечу, что не все Айфоны будут поддерживать максимальные 15 Вт по воздуху, а только iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max. Даже новый 12 Mini обделили такой скоростью. Цена в России ожидается в 9990 руб за коврик. Всем лайк!

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