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Apple MagSafe Duo в России официально. Что мы получаем за 13990?

2 Дек, 2020

Apple MagSafe Duo в России официально. Что мы получаем за 13990?

Даже коврики теперь непростые.

Со 2 декабря 2020 в официальную продажу поступил умный коврик от Apple – MagSafe Duo. Он умеет заряжать сразу 2 яблочных устройства, но за целых 13990. Разберёмся вместе, дорого это или нет. Поехали!

MagSafe Duo

Визуально это очень интересное устройство. От конкурентов отличается тем, что умеет складываться пополам. При этом выглядит красиво и дорого. В России за него просят 13990 руб. Но что вы получаете за эти большие деньги, кроме красивого складывающегося корпуса?

  • Зарядку по воздуху для ваших Айфонов, начиная с 8/SE 2-го поколения. Но скорость зарядки у каждой модели будет разная. Максимальная мощность доступна только на 12-х, кроме 12 Mini. Ему скорость зарядки программно снизили.
  • Зарядку для умных часов от Apple.
  • А также подпитка других умных устройств, что умеют заряжать по технологии Qi.

MagSafe Duo

Характеристики:

  • Для телефонов доступно до 15 Вт.
  • Для умных часов – до 7,5 Вт.
  • В комплекте вы получаете ещё и кабель.

Как вам такое дорогое, но удобное устройство? Планируете к покупке?

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