Apple MagSafe Duo в России официально. Что мы получаем за 13990?

Даже коврики теперь непростые.

Со 2 декабря 2020 в официальную продажу поступил умный коврик от Apple – MagSafe Duo. Он умеет заряжать сразу 2 яблочных устройства, но за целых 13990. Разберёмся вместе, дорого это или нет. Поехали!

Визуально это очень интересное устройство. От конкурентов отличается тем, что умеет складываться пополам. При этом выглядит красиво и дорого. В России за него просят 13990 руб. Но что вы получаете за эти большие деньги, кроме красивого складывающегося корпуса?

Зарядку по воздуху для ваших Айфонов, начиная с 8/SE 2-го поколения. Но скорость зарядки у каждой модели будет разная. Максимальная мощность доступна только на 12-х, кроме 12 Mini. Ему скорость зарядки программно снизили.

Зарядку для умных часов от Apple.

А также подпитка других умных устройств, что умеют заряжать по технологии Qi.

Характеристики:

Для телефонов доступно до 15 Вт.

Для умных часов – до 7,5 Вт.

В комплекте вы получаете ещё и кабель.

Как вам такое дорогое, но удобное устройство? Планируете к покупке?

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