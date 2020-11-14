Apple могут сократить емкость аккумуляторов для iPhone в 2021 году

Прощай, нормальная автономность?

Согласно информационному порталу Cultofmac, в 2021 году Apple могут сократить емкость аккумуляторов в следующих iPhone. Вероятно, это связано с желанием компании освободить место в под новые технологии в устройствах.

Значит ли это, что пользователи будущих iPhone столкнутся с проблемой более низкой автономности? Не факт. Известный аналитик из Reliable TF International Securities Минг-Чи Куо утверждает, что в Apple применят новую технологию под названием Soft board для iPhone 13, которая позволит оптимизировать энергопотребление.

Многие пользователи новых iPhone 12 уже успели разочароваться из-за меньшего объема аккумулятора в своих гаджетах. Минг Чи Куо уверен, что в Apple найдут компромисс, также появилась информация о том, что технологический гигант из Купертино будет использовать гибкие аккумуляторы в iPhone 13.

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