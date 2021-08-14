Apple могут вынудить избавиться от Lightning — iPhone с USB Type-C?

И случится это скоро.

Уже в сентябре Еврокомиссия предложит рассмотреть законопроект об унифицированной зарядке на территории ЕС. Если он будет принят, то абсолютно все новые гаджеты (смартфоны, планшеты, беспроводные наушники и так далее) должны будут получать одинаковые порты USB Type-C для зарядки. Никаких Lightning, mini-USB, Type-A и прочих.

Если так, то Apple попросту не сможет продавать iPhone 14 с излюбленным Lightning. Либо придется вовсе отказаться от портов в пользу магнитной зарядки, либо поставить USB Type-C, как у актуальных смартфонов на Android.

Зачем это придумано? Ради экологии. Много проводов, много производства, воздух загрязняется, в домах пользователей куча ненужных зарядных устройств и шнуров. Только единый стандарт? Одного провода хватит на все девайсы. Все счастливы!

Вы за?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)