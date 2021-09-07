Apple могут запретить продавать iPhone в Китае
Еще и огромный штраф грозит.
Apple могут запретить продавать Айфоны на территории Поднебесной. Кроме того, есть риск нарваться на штраф в размере $1,5 миллиарда. Именно такого наказания требует от купертиновцев компания Shanghai Zhizhen Intelligent Network Technology.
Дело в том, что еще в 2013 году Xiaoi Robot, принадлежащая упомянутой выше компании, подала на Apple в суд за нарушение патентов (речь шла о Siri). Китайский гигант успокаиваться не собирается и продолжает судиться. Новый иск подан буквально на днях.
Слушания продолжаются. Каков будет итог, неизвестно. Сообщим дополнительно.
Рынок Китая, к слову, очень важен для Apple. В КНР купертиновцы продают десятки миллионов айфонов ежегодно.
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