Apple может начать проверять фото пользователей iPhone — без предупреждения
Неожиданно.
Мэтью Грин (Matthew Green), специалист по цифровой безопасности, утверждает, что Apple планирует представить некий инструмент для проверки фото пользователей. С помощью этого алгоритма фото, хранящиеся в iCloud и галерее iPhone, будут автоматические проверяться. Зачем? Для пресечения жестокого обращения с детьми, выявления террористов и так далее.
Таким образом, оруэлльский 1984 становится все реальнее и ближе. Буквально на пороге. Выходит, что купертиновцы получат возможность напрямую вламываться в устройства владельцев айфонов, в их личную жизнь.
Поиск будет происходить с помощью технологии хеширования снимков. Система iPhone сама распознает незаконные кадры, сравнив его с похожими из баз данных ФБР, ЦРУ и прочих служб безопасности мира.
В Apple пока молчат. Однако господин Грин утверждает, что это реальная информация, подтвержденная многими инсайдерами и источниками из самой Apple.
В будущем весь трафик с вашего айфона могут начать перелопачивать от и до. Кто? Например, сама Apple в рекламных целях или же спецслужбы в поисках той или иной неугодной им информации.
Звучит жутко.
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