Apple может сотрудничать с Samsung по созданию перископических объективов для новых iPhone

Вполне разумный шаг.

Согласно отчету DigiTimes Apple намерены сотрудничать с южнокорейским технологическим гигантом для создания качественных перископических линз. Учитывая, какого прогресса в этом плане удалось добиться в компании Samsung, подобный шаг кажется вполне логичным для ребят из Купертино.

Утверждать на сто процентов о сотрудничестве между двумя компании пока что не стоит. Хотя в отчете указывается, что партнером для реализации идей у Apple может стать именно Samsung.

Кандидат на сотрудничество самый лучший, ведь южнокорейский гигант также использовал перископ собственного производства, благодаря чему в компании удалось добиться 100-кратного цифрового зума в своих смартфонах.

Помимо Samsung Galaxy S20 Ultra, хорошими показателями по этой части могут похвастатья Huawei P40 Pro, Vivo X50 Pro +, OPPO Find X2 Pro, Huawei Mate40 Pro. Сами Apple и Samsung пока что никак не комментировали информацию по этому поводу.

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