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Apple может сэкономить 2,5 млрд долларов на производстве после перехода на чипы M1

18 Ноя, 2020

Apple может сэкономить 2,5 млрд долларов на производстве после перехода на чипы M1

Быстрее и дешевле — Apple убили двух зайцев.

Если верить подсчетам, технологический гигант сэкономит 2,5 миллиардов долларов после перехода на чипы собственного производства в новых моделях Mac и MacBook.

К таким выводам пришел вице-президент IBM, основываясь на приблизительных оценках объемов поставок Apple. Представитель IBM пришел к таким выводам из рассчета, если Apple выпустит 8,6 миллиона 13-дюймовых MacBook Pro и 5,4 миллиона MacBook Air в течение 2020 года.

Предполагаемая стоимость производства процессора составит от 40 до 50 долларов. Для сравнения, Intel Core i5 для MacBook Air обходился по стоимости от 175 до 200 долларов. В случае с четырехъядерным Intel Core i5 для MacBook Pro цена была еще выше — от 225 до 250 долларов.

Исходя из этих затрат вице-президент IBM предположил, что в Apple тратили 3,2 миллиарда долларов. При таком же объеме выпуска в случае с M1 эта сумма снизится до 697 миллионов долларов, а это сэкономит компании 2,5 миллиарда долларов. Неплохо, Apple, неплохо.

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