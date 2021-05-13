Apple может выпустить айфон с 3D-экраном
Без специальных очков.
Недавно Apple получила любопытный патент. В нем упоминается технология 3D-дисплеев для “яблочных” устройств.
Новинка позволит просматривать 3D-изображения и 3D-видео. Без очков и прочих аксессуаров.
Звучит впечатляюще. В заявке Apple изобретение названо режимом “разделенного экрана”.
Как Apple создаст трехмерный эффект? С помощью стереоскопии. Одна часть дисплея будет показывать контент для левого глаза, другая – для правого. Плюс немного технической магии.
Насколько такое нужно? Подобное предлагали Android-смартфоны HTC Evo 3D и LG Optimus 3D. Особо популярными они не стали.
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