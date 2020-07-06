Apple Music бесплатно сразу на четыре месяца. Как получить?

Это очень просто.

Авторизованный ритейлер Apple в России re:Store запустил акцию, позволяющую получить продленную пробную подписку на музыкальный сервис Apple Music. В рамках акции новые пользователи получают подписку на четыре месяца, а те, кто ранее использовал сервис Apple — на один месяц.

Для участия в акции достаточно перейти на специальную страницу сайта re:Store и нажать кнопку «Получить промокод» после введения капчи. Сразу после этого произойдет перенаправление в приложение «Музыка» или в iTunes, если вы запрашиваете получение промокода с компьютера под управлением Windows.

Важно отметить, что подарочная подписка не активируется у пользователей, у которых в настоящий момент оформлена платная подписка на Apple Music.

По истечении бесплатного пробного периода подписки на Apple Music будет выполнена оплата за продление подписки. Если вы не хотите, чтобы это произошло, следует отменить подписку в настройках Apple ID. Отмена подписки не будет препятствовать использованию сервиса до окончания активированного пробного периода.

Источник: re:Store.

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