В Apple Music добавили анимированные обложки альбомов для iOS 14.3 и macOS Big Sur 11.1

Решили немного освежить музыкальный сервис?

Скоро Apple готовится выпустить iOS 14.3 для широкой публики, и на этот раз в компании решили порадовать своих подписчиков Apple Music. Дело в том, что те, кто уже установили последнюю бета-версию iOS, заметили, в Apple Music интересное нововведение – анимированные изображения некоторых альбомов.

Технологический гигант из Купертино уже добавил некоторые анимации в представленные обложки плейлистов, созданные специально для Apple Music во время разработки iOS 14, но для каких-то конкретных альбомов на текущий момент ничего не изменилось.

По словам пользователей, Apple пока то лишь экспериментируют с анимированными обложками, и в настоящее время они доступны только разработчикам и бета-тестерам. Инсайдеры подтверждают, что отдельные альбомы с анимированными изображениями все-таки есть, но об этом знают не все.

Анимация была замечена в таких альбомах, как Gigaton от Pearl Jam и Detroit 2 от Big Sean. Интересное нововведение, но поможет ли это Apple догнать Spotify? Ой, не знаем.

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