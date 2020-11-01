Apple Music уже оплачен на год, но хочется Apple One. Как быть?

Официальная инструкция от Apple Россия.

30 октября 2020 года Apple активировала для всего мира свою подписку One. Про выгоду и тарифы я рассказывал. Но у меня тут же назрел вопрос: а вернут ли деньги, если у меня уже есть оплаченная годовая подписка на Apple Music? Этот вопрос я задал в колл-центре Apple Россия.

Честно говоря, я не думал, что буду первым с этим вопросом. Оператор поставил меня на удержание на целых 6 минут. «Да что такое 6 минут на линиях поддержки?», – скажете вы. Но у меня и вопрос несложный. Ответ специалиста был неоднозначным. Я могу купить подписку Apple One после пробного периода. А потом могу написать на специальную почту с просьбой возместить средства за другую подписку. Естественно, не все, а только за неиспользованный период. Но дело в том, что точного ответа о вероятности возврата мне не дали.

«…Ну вы напишите туда, вам должны ответить и помочь решить этот вопрос…».

Думаю, что деньги вернут, всё-таки клиент на первом месте. Так что если у вас был такой же вопрос, то на скриншотах есть вся необходимая информация. Всем лайк!

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