Apple начала продавать восстановленные iPhone 8. Но очень дорого

По такой цене мало кто купит.

Apple запустила продажи восстановленных iPhone 8 в своем интернет-магазине. iPhone 8 с пометкой «Как новый» появился в продаже в ряде стран, но цена смартфона лишь незначительно меньше по сравнению с последней официальной стоимостью устройства.

Восстановленный iPhone 8 стал доступен для покупки по цене $339 (около 24 тысяч рублей). Apple сделала скидку в размере $60 по сравнению с последней официальной ценой смартфона. Также восстановленный iPhone 8 на те же $60 дешевле, чем iPhone SE 2-го поколения, запущенный в продажу в апреле по цене $399.

В России продажи восстановленных iPhone 8 пока не начались. Apple может начать продавать iPhone 8 «Как новый» в России через авторизованных ритейлеров в будущем. Обычно восстановленные модели iPhone поступают в продажу в России позже по сравнению со странами, где смартфоны начинают продаваться впервые.

Источник: Apple.

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