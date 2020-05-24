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Apple начала продавать восстановленные iPhone 8. Но очень дорого

24 Май, 2020

Apple начала продавать восстановленные iPhone 8. Но очень дорого

По такой цене мало кто купит.

Apple запустила продажи восстановленных iPhone 8 в своем интернет-магазине. iPhone 8 с пометкой «Как новый» появился в продаже в ряде стран, но цена смартфона лишь незначительно меньше по сравнению с последней официальной стоимостью устройства.

Apple начала продавать восстановленные iPhone 8. Но очень дорого

Восстановленный iPhone 8 стал доступен для покупки по цене $339 (около 24 тысяч рублей). Apple сделала скидку в размере $60 по сравнению с последней официальной ценой смартфона. Также восстановленный iPhone 8 на те же $60 дешевле, чем iPhone SE 2-го поколения, запущенный в продажу в апреле по цене $399.

В России продажи восстановленных iPhone 8 пока не начались. Apple может начать продавать iPhone 8 «Как новый» в России через авторизованных ритейлеров в будущем. Обычно восстановленные модели iPhone поступают в продажу в России позже по сравнению со странами, где смартфоны начинают продаваться впервые.

Источник: Apple.

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