Apple начала продажи восстановленных iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max

Наконец-то!

Apple все-таки начала продавать восстановленные Айфоны 11. Речь идет сразу обо всей серии. Это iPhone 11, премиальный iPhone 11 Pro и топовый iPhone 11 Pro Max.

Сколько удастся сэкономить? От 100 до 170 долларов. В США? А у нас? У нас пока их не продают. Но начнут. Предполагаем, что стоить они будут дешевле на 7-10 тысяч рублей, чем их невосстановленные собратья.

Что такое восстановленный Айфон? Мы уже рассказывали. Читаем.

Ждём!

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