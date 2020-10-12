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Apple начала войну против Spotify из-за плейлистов

12 Окт, 2020

Apple начала войну против Spotify из-за плейлистов

Apple не любит успешных конкурентов.

Техногигант решил ударить по популярнейшему музыкальному сервису. Руководство последней получило предписание от Apple. И его нарушение приведёт к блокировке музыкального приложения в AppStore.

Сейчас плейлисты из Spotify можно отправлять в другие музыкальные сервисы. В том числе и в AppleMusic. Именно это и не устраивает купертиновцев. Руководство яблочников считает, что такая возможность стороннего и популярного сервиса вредит «Музыке от Apple».

AppleMusic

Все разработчики Spotify уже получили новое распоряжение. И в ближайшем апдейте эта возможность будет отключена.

Это сильно ударит по независимому поставщику музыки. Но спорить с гигантом невозможно. Единственный выход для пользователя: не обновлять приложение до более новых сборок.

Напомню, что Apple начала активную борьбу с музыкальными сервисами, но это касалось всех конкурентов AppleMusic. А последний удар нанесён именно по сервису, который совсем недавно пришёл в Россию.

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1 Комментарий

  1. Александр:
    12.10.2020 в 17:05

    И смысл ? Что в этом такого , ну отправил плей лист и ….. тоже мне нарушение

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