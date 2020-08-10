Apple намерена засудить компанию с грушей на логотипе

В Apple считают, что логотипы похожи.

Apple подала в суд на компанию Prepear за использование схожего логотипа. Согласно претензии Apple, логотип Prepear в виде зеленой груши, имеет сходство с логотипом американского производителя. Об этом сообщило издание MacRumors со ссылкой на юристов Apple.

В иске Apple против Prepear говорится, что логотип компании, надкушенное яблоко, является настолько известным и узнаваемым, что используемый Prepear логотип в виде груши заставляет потребителей поверить в связь между компаниями.

В Apple отметили, что Prepear выпускает в App Store приложение, связанное с питанием и здоровьем. По словам представителей компании, это придает схожести логотипов повышенную важность, поскольку Apple тоже занимается разработкой сервисов и приложений, направленных на заботу о здоровье пользователей.

Один из совладельцев Prepear заявил, что компания не планировала запутывать потребителей и пытаться создавать ассоциативные связи с Apple. Другой совладелец создал петицию на сайте Change, призвав людей «защитить Грушу от Яблока». Одним из требований в петиции является выдача разрешения небольшим брендам по регистрации торговых марок, содержащих названия фруктов. На момент написания статьи под петицией подписалось более 21 тысячи человек.

Источник: MR.

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