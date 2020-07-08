Рекордная частота.

Компания Qualcomm официально анонсировала мобильный процессор нового поколения Snapdragon 865 Plus. Новый чип стал первым в истории мобильным процессором с тактовой частотой ведущего производительного ядра более 3 ГГц.

Snapdragon 865 Plus стал улучшенной версией флагманского процессора Snapdragon 865. В первую очередь, чип отличается разогнанным основным производительным ядром Kryo с частотой 3,1 ГГц. Прежде максимальная частота «большого» ядра составляла 2,84 ГГц.

В Snapdragon 865 Plus произошел ряд других улучшений. Интегрированный в процессор видеочип Adreno 650 был разогнан с частоты 600 МГц до 660 МГц. В процессоре появился модем нового поколения FastConnect 6900 с поддержкой стандарта Wi-Fi 6e и сетей Wi-Fi, работающих на частоте 6 ГГц. Благодаря этому максимальная пропускная способность смартфонов на основе нового процессора Qualcomm составит 3,6 Гбит/с.

Первым смартфоном с процессором Snapdragon 865 Plus станет ASUS ROG Phone 3. Его презентация состоится 22 июля. Об этом сообщили представители Qualcomm в рамках презентации чипа.

Источник: AT.

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