Apple нашла новый способ улучшить Face ID

И защитить iPhone от «злых близнецов».

Apple запатентовала улучшенную технологию распознавания лица Face ID, которая выполняет сканирование с учетом строения вен. На разработку компании обратили внимание журналисты зарубежного издания AppleInsider.

В патенте Apple описывается технология, позволяющая создавать более глубокую трехмерную карту лица при помощи функции Face ID. Карта строится с учетом проецирования инфракрасных точек на лицо человека и определением венозной структуры лица.

Создаваемая в результате сканирования трехмерная карта лица человека позволяет защитить iPhone от разблокировки близнецом владельца.

Используемая в актуальных моделях iPhone технология Face ID может быть обманута близнецом пользователя устройства. Apple открыто уведомляет об этом покупателей iPhone.

Ранее стало известно, что в комплекте с iPhone 12 не будет зарядного устройства. Apple выпустит новый зарядный адаптер с мощностью 20 Вт, но будет продавать его отдельно от новых моделей iPhone.

Источник: AI.com.

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