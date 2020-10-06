Apple назвала дату презентации iPhone 12 — это случится 13 октября

Уже скоро!

Компания Apple назвала дату своей новой презентации. Это случится 13 октября, в 20:00 по московскому времени. Очевидно, что в этот день будут представлены новые айфоны — компактный iPhone 12 Mini, iPhone 12, а также премиальные iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Мы знаем, что все четыре модели получат OLED-дисплеи и смогут работать в мобильных сетях 5G. iPhone 12 Mini и iPhone 12 оснастят двойными камерами, а iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — тройными.

По слухам, в этом поколении iPhone 12 Pro Max станет настоящим флагманом, а не всего лишь большим iPhone 12 Pro. Только у него окажется сенсор LiDAR (лазерный дальномер), скоростной 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave) и лучшая камера. Кроме того, он сможет похвастаться самым большим аккумулятором в линейке.

Что касается аппаратной основы, то во все iPhone 12 установят 5-нм чипсеты A14 Bionic. Хотя некоторые сетевые аналитики предполагают, что iPhone 12 Mini будет работать на урезанной версии SoC под названием B14 Bionic.

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