Apple назвала дату следующей презентации — 18 октября

Ждем!

Компания Apple рассказала, когда проведет свою следующую большую презентацию. Анонсы новинок назначены на 18 октября.

Какие именно устройства покажут? Не сообщается. Но предположения у нас есть.

Unleashed! These next six days are going to speed by. #AppleEvent pic.twitter.com/0ops2bVPvl

Вот, что предполагаем:

Очевидно, что 18 октября мы увидим новое поколение MacBook Pro, а также следующие MacBook Air. Изменится дизайн и, главное, начинка. Скорее всего оба ноутбука будут базироваться на чипсете M1X. В показе MacBook’ов уверен инсайдер Росс Янг.

Panel suppliers are the same between the iPad Pro's and MacBook Pro's – LG Display and Sharp. Expecting similar technology – oxide backplanes, miniLED backlights and 120Hz refresh rates. MiniLEDs, 100% confirmed.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 12, 2021