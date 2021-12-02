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Apple назвала лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch

2 Дек, 2021

Apple назвала лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch

Какие?

Компания Apple назвала самые лучшие приложения в рамках вручения премий App Store Awards 2021 для своих устройств. Рассказываем, что выбрали купертиновцы.

Начнем, как полагается, с айфона.

  • Лучшее ПО для Айфона в 2021 году: Toca Life World (игровая вселенная, в которой можно создать собственный мир и реализовать любую историю).
  • Лучшее ПО для планшетов iPad: LumaFusion (редактор видео).
  • Лучшее ПО для компьютеров и ноутбуков Mac: Craft (редактор документов).
  • Лучшее ПО для медиаплеера Apple TV: спортивный стриминговый сервис DAZN.
  • Лучшее ПО для умных часов Apple Watch: точный прогноз погоды Carrot Weather.

Также компания выбрала приложения в рамках премии тенденций года. В 2021 году в тренде оказались программы, объединяющие людей по всему миру.

  • Многопользовательская игра Among Us.
  • Сервис для знакомства людей разных возрастов Bumble.
  • Дизайнерское ПО Canva.
  • Необычный поисковик кафе с владельцами афроамериканцами EatOkra.
  • ПО по женскому здоровью Peanut.

Ретроспектива:

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