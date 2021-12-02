Apple назвала лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch
Какие?
Компания Apple назвала самые лучшие приложения в рамках вручения премий App Store Awards 2021 для своих устройств. Рассказываем, что выбрали купертиновцы.
Начнем, как полагается, с айфона.
- Лучшее ПО для Айфона в 2021 году: Toca Life World (игровая вселенная, в которой можно создать собственный мир и реализовать любую историю).
- Лучшее ПО для планшетов iPad: LumaFusion (редактор видео).
- Лучшее ПО для компьютеров и ноутбуков Mac: Craft (редактор документов).
- Лучшее ПО для медиаплеера Apple TV: спортивный стриминговый сервис DAZN.
- Лучшее ПО для умных часов Apple Watch: точный прогноз погоды Carrot Weather.
Также компания выбрала приложения в рамках премии тенденций года. В 2021 году в тренде оказались программы, объединяющие людей по всему миру.
- Многопользовательская игра Among Us.
- Сервис для знакомства людей разных возрастов Bumble.
- Дизайнерское ПО Canva.
- Необычный поисковик кафе с владельцами афроамериканцами EatOkra.
- ПО по женскому здоровью Peanut.
Ретроспектива:
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