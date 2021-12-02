Apple назвала лучшие приложения 2021 года для iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch

Какие?

Компания Apple назвала самые лучшие приложения в рамках вручения премий App Store Awards 2021 для своих устройств. Рассказываем, что выбрали купертиновцы.

Начнем, как полагается, с айфона.

Лучшее ПО для Айфона в 2021 году: Toca Life World (игровая вселенная, в которой можно создать собственный мир и реализовать любую историю).

(игровая вселенная, в которой можно создать собственный мир и реализовать любую историю). Лучшее ПО для планшетов iPad: LumaFusion (редактор видео).

(редактор видео). Лучшее ПО для компьютеров и ноутбуков Mac: Cra ft (редактор документов).

(редактор документов). Лучшее ПО для медиаплеера Apple TV: спортивный стриминговый сервис DAZN .

. Лучшее ПО для умных часов Apple Watch: точный прогноз погоды Carrot Weather .

Также компания выбрала приложения в рамках премии тенденций года. В 2021 году в тренде оказались программы, объединяющие людей по всему миру.

Многопользовательская игра Among Us .

. Сервис для знакомства людей разных возрастов Bumble .

. Дизайнерское ПО Canva .

. Необычный поисковик кафе с владельцами афроамериканцами EatOkra .

. ПО по женскому здоровью Peanut .

Ретроспектива:

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