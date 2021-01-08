Apple не будет обновлять объективы камер до выхода iPhone 15

Ждать придется долго.

Когда речь заходит об Apple, мнению Мин-Чи Куо можно доверять. Прогнозы этого аналитика TF International Securities очень точны. Тем интереснее его новый исследовательский отчет для инвесторов.

Если верить Куо, Apple не планирует серьезно обновлять объективы iPhone до 2023 года. То есть – вплоть до выпуска iPhone 15. На кардинальные изменения относительно iPhone 12 надеяться не стоит.

iPhone 12, напомним, получил широкоугольную камеру с 7P оптикой. Сказанное позволило Apple использовать диафрагму f/1.6. Как итог – прошлогодний флагман лучше снимает в сумерках и темноте. Большой шаг вперед по сравнению с iPhone 11, ограниченного 6P и f/1,8.

Теперь прогресс замедлится на несколько лет. Единственное, чем Apple порадует поклонников – добавит 7P на все тыльные камеры iPhone. Телефото не исключение.

Насколько предположения Куо верны? Узнаем в 2023.

Источник: phonearena.com

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