Apple не будет выпускать второе поколение HomePod

По слухам, компания выпустит только мини-версию девайса.

В этом году компания Apple разрешила приобретать своим сотрудникам до десяти экземпляров умной колонки HomePod со скидкой 50%.Некоторые предположили, что увеличение лимита покупок могло быть частью стратегии по ликвидации старой модели перед выпуском новой.

По словам инсайдера, Apple представит HomePod Mini на предстоящей презентации, однако она не будет устройством следующего поколения. Более того, предполагается, что компания сократит производство большей версии колонки из-за низких продаж. По мнению специалистов, цена на устройство слишком высокая.

Apple выпустила умную колонку в 2018 году, добавив множество полезных функций, в том числе – трансляцию музыки с помощью таких сервисов как Spotify. О том, какой будет мини-версия HomePod – пока ничего неизвестно, однако многие предполагают, что у нее будет меньшее количество динамиков, что сделает ее более доступной и компактной.

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