Apple не позволит выбрать музыкальный проигрыватель по умолчанию в iOS 14.5

Ошибочка вышла.

Кажется, что Apple стала более демократичной. Недавно в iOS появилась возможность выбирать приложения по умолчанию. В том числе – почтовый клиент и браузер.

Также в бета-версии iOS 14.5 есть похожая функция. Если попросить Siri воспроизвести музыку, она поинтересуется, какой сервис использовать. Например, Spotify.

Многие решили, что Siri запомнит выбор. И будет включать только ваш любимый проигрыватель. Но это оказалось не так.

Apple заявила, что ее неправильно поняли. Настраивать службу по умолчанию в iOS 14.5 нельзя. Siri вскоре спросит у пользователя, не изменились ли его предпочтения.

Голосовой помощник изучает вкусы человека и подстраивается. Предпочитаете определенный плеер для определенного жанра? Нет проблем. Не один для всех и навсегда.

Короче – никакого “по умолчанию” нет. Siri продолжит уточнять, где вы хотите послушать трек.

Источник: bgr.com

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