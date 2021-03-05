Apple не позволит выбрать музыкальный проигрыватель по умолчанию в iOS 14.5
Ошибочка вышла.
Кажется, что Apple стала более демократичной. Недавно в iOS появилась возможность выбирать приложения по умолчанию. В том числе – почтовый клиент и браузер.
Также в бета-версии iOS 14.5 есть похожая функция. Если попросить Siri воспроизвести музыку, она поинтересуется, какой сервис использовать. Например, Spotify.
Многие решили, что Siri запомнит выбор. И будет включать только ваш любимый проигрыватель. Но это оказалось не так.
Apple заявила, что ее неправильно поняли. Настраивать службу по умолчанию в iOS 14.5 нельзя. Siri вскоре спросит у пользователя, не изменились ли его предпочтения.
Голосовой помощник изучает вкусы человека и подстраивается. Предпочитаете определенный плеер для определенного жанра? Нет проблем. Не один для всех и навсегда.
Короче – никакого “по умолчанию” нет. Siri продолжит уточнять, где вы хотите послушать трек.
Источник: bgr.com
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