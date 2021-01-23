Apple не прогадала — продажи зарядок для Айфонов в России выросли на 500%

Убрали зарядку — получили прибыль.

«Коммерсантъ», сославшись на представителей торговых сетей, сообщает, что в конце 2020 года продажи зарядных устройств для смартфонов от Apple выросли более чем на 500%! Связано это с тем, что купертиновцы перестали комплектовать новенькие iPhone зарядными устройствами (и наушниками тоже). Их приходится докупать отдельно.

Как видим, маркетологи не прогадали. Спрос на адаптеры вырос в разы. Да, мы недовольны, да, ругаемся. Но сквозь слезы все равно идем в магазин и платим за зарядки. Ничего не поделаешь.

К слову, примеру Apple уже последовали и другие производители. Так, Xiaomi Mi 11 также лишен наушников и зарядного устройства. Нет этого добра и у новейших Samsung серии Galaxy S21.

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