Apple не стала хвастаться. iPhone SE (2020) работает дольше iPhone 8 без подзарядки

И заметно дольше.

Согласно официальным спецификациям iPhone SE 2-го поколения, новый смартфон работает «примерно столько же, сколько iPhone 8». Сравнение времени автономной работы смартфонов показало, что Apple преуменьшила. iPhone SE 2-го поколения проработал без подзарядки заметно дольше по сравнению с iPhone 8.

Сравнение времени автономной работы смартфонов провел YouTube-блогер iAppleBytes. Он протестировал автономность iPhone SE 2-го поколения и iPhone 8 с аккумулятором со 100% емкостью в бенчмарке Geekbench 4.

Новый iPhone SE проработал без подзарядки 4 часа 12 минут и получил 2515 баллов в бенчмарке. iPhone 8 отключился через 3 часа 9 минут, заработав 1887 очков. Оба смартфона тестировались на прошивке iOS 13.4.1 и имели идентичные настройки. Яркость экранов смартфонов была установлена на 25% от максимальной.

Таким образом, время автономной работы iPhone SE 2-го поколения выше по сравнению с iPhone 8. Предполагается, что разницу делает более энергоэффективный процессор A13 Bionic.

Источник: YouTube.

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