Apple несет потери на рынке TWS-наушников
Парадокс, но продажи при этом растут.
Доля Apple на рынке TWS-наушников упала до рекордно низких 35%, сообщили аналитики компании Counterpoint Research. При этом, продажи беспроводных наушников AirPods только растут, подчеркнули специалисты.
Согласно прогнозам Counterpoint Research, в 2020 году Apple реализует 82 млн AirPods, что на 30% больше, чем 61 млн в прошлом году. В связи с этим доля компании на рынке TWS-наушников рекордно снизится. На текущий момент доля Apple составляет 35%, что является минимальным показателем для компании.
По словам экспертов Counterpoint Research, причина снижения доли Apple заключается в давлении со стороны китайских производителей TWS-наушников. Конкуренты Apple выпускают дешевые модели, которые получают большую популярность среди потребителей, в особенности в Китае и Индии.
Компания Xiaomi находится на втором месте по количеству проданных TWS-наушников к третьему кварталу 2020 года с долей 10%. На третьей строчке располагается Samsung с долей 6%.
Источник: TNW.
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