Apple Newton MessagePad 1993 года выпуска совместим с современным стилусом Apple Pencil

Возраст не помеха.

Прадедушка iPad, древний Apple Newton MessagePad, был одним из первых планшетных компьютеров в истории. Вышел он в далеком 1993 году. Выяснилось, что, несмотря на возраст, он способен работать с современным стилусом Apple Pencil 2015 года выпуска.

Круто же, да?

Так что, если у вас есть Newton MessagePad, можете придаться ностальгии, взяв в руки Apple Pencil. Смотрим на видео, как это работает.

TIL: The original Newton MessagePad (1993) can be used with the (1st gen) Apple Pencil (2015). THAT‘s what I call backwards compatible. pic.twitter.com/uNxFPRGJr3

— Tobi (@TechTobi) May 16, 2021