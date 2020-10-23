Apple обновила iMovie для iPhone 12

Компания добавила множество новых функций.

В преддверии выхода iPhone 12 в пятницу Apple обновила iMovie для iPhone и iPad, добавив множество новых функций, включая поддержку HDR-видео. Обновления так же коснулись и Garageband.

Теперь вы можете импортировать и публиковать видео со скоростью 60 кадров в секунду, а также просматривать, редактировать и публиковать HDR-видео из медиатеки iPhone. Это связано с тем, что в iPhone 12 добавлена ​​поддержка записи видео в 10-битном качестве HDR. Для того, чтобы воспользоваться этой функцией вам нужно устройство более новых поколений: начиная с iPod touch и заканчивая iPhone 7. А для редактирования и обмена HDR-видео вам потребуется iPhone SE, iPhone 8 Plus, iPhone X и прочие устройства. Помимо этих функций разработчики добавили различные шрифты. Пользователь сможет изменить интенсивность их цветов, редактировать размер букв в заголовке, их интервал и так далее.

Что касается Garageband, то здесь изменения оказались менее значительными. Максимальная длина песни теперь увеличена с 23 до 72 минут, на линейке теперь есть возможность переключаться с музыкальных тактов и ударов на минуты и секунды, новый загружаемый звуковой пакет «Коллекция клавиатур» включает более 150 клавиатурных петель и 50 патчей для инструментов, таких как фортепиано, органы и электропианино.

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