Apple обновила свое приложение для разработчиков App Store Connect

У приложения теперь новая иконка.

Сегодня Apple выпустила обновление для приложения App Store Connect, представив новый значок. Он представляет собой более сложную версию дизайна буквы “А”. Помимо обновленной иконки, так же появилась функция TestFlight, где до 100 членов команды могут тестировать приложение одновременно.

App Store Connect используется разработчиками для управления приложениями iOS. Оно предоставляет информацию о статусах приложений, данные о производительности и продажах, а так же позволяет разработчикам отвечать на отзывы.

Что касается других технических тонкостей, то теперь разработчики могут редактировать сведения о тестах для подверсии приложений, просматривать их активность и статус.

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