Apple обвинили в азартных играх в App Store

На компанию подали в суд.

Вероятно, трудно быть Apple. Не проходит и нескольких дней – очередной иск. В чем еще обвиняют гиганта из Купертино?

В Окружной суд США Северного округа Калифорнии поступила жалоба. Утверждается, что в магазине App Store процветает игорный бизнес. Apple получает выгоду от обслуживания социальных казино.

Социальные казино – это бесплатные приложения с виртуальными игровыми автоматами (и другими похожими развлечениями). Можно в любой момент испытать удачу – как в Лас-Вегасе.

Валюта тоже виртуальная. В случае выигрыша – ее не обменять на реальные деньги. Кажется, что все безопасно.

Истцы считают иначе. Бесплатных фишек мало. Пользователи их покупают, когда не хватает. Платя по-настоящему.

В 2020 году геймеры потратили на фишки 6 миллиардов долларов. App Store от внутриигровых покупок забирает 30%. Буквально зарабатывает на азартных людях.

Сказанное – по мнению авторов иска – нарушает закон Калифорнии. Apple должна избавиться от социальных казино, заплатить штраф, а также возместить ущерб пострадавшим (проигравшимся в подобного рода “заведениях”).

Источник: appleinsider.com

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)