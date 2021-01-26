Apple обвинили в азартных играх в App Store
На компанию подали в суд.
Вероятно, трудно быть Apple. Не проходит и нескольких дней – очередной иск. В чем еще обвиняют гиганта из Купертино?
В Окружной суд США Северного округа Калифорнии поступила жалоба. Утверждается, что в магазине App Store процветает игорный бизнес. Apple получает выгоду от обслуживания социальных казино.
Социальные казино – это бесплатные приложения с виртуальными игровыми автоматами (и другими похожими развлечениями). Можно в любой момент испытать удачу – как в Лас-Вегасе.
Валюта тоже виртуальная. В случае выигрыша – ее не обменять на реальные деньги. Кажется, что все безопасно.
Истцы считают иначе. Бесплатных фишек мало. Пользователи их покупают, когда не хватает. Платя по-настоящему.
В 2020 году геймеры потратили на фишки 6 миллиардов долларов. App Store от внутриигровых покупок забирает 30%. Буквально зарабатывает на азартных людях.
Сказанное – по мнению авторов иска – нарушает закон Калифорнии. Apple должна избавиться от социальных казино, заплатить штраф, а также возместить ущерб пострадавшим (проигравшимся в подобного рода “заведениях”).
Источник: appleinsider.com
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