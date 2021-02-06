Apple обвиняют в краже технологии Face ID
Иск подал инженер, с которым Apple уже сотрудничала.
Apple опять зовут в суд. Компания подозревается в нарушении патентов, связанных с камерами мобильных телефонов.
Утверждается, что Apple незаконно использует технологии оптической стабилизации изображения, Smart HDR и Face ID (а также ряд других).
Обвинения довольно серьезные. Истцом является компания Gesture Technology Partners, LLC, основанная Тимоти Прайором в 2013 году.
Прайору принадлежат патенты США № 8 194 924, 7 933 431, 8 878 949 и 8 553 079. Apple их не приобретала, поэтому нарушает право интеллектуальной собственности.
Прайор говорит, что обращался к Apple по поводу лицензий. Однако в Купертино предпочли не заключать с ним сделку.
Прайор – не очередной патентный тролль. Apple работала с этим инженером раньше. Например, 11 лет назад она купила у него патенты на функцию “мультитач”.
Чуть позже Прайор даже помог Apple против HTC. В деле – к слову – о спорных технологиях.
Кто виноват – решит Окружной суд США Западного округа Техаса. Если Apple проиграет, ей придется возместить Прайору убытки, проценты на причиненный ущерб, гонорары адвокатам и прочие издержки.
Источник: appleinsider.com
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