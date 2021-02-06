Apple обвиняют в краже технологии Face ID

Иск подал инженер, с которым Apple уже сотрудничала.

Apple опять зовут в суд. Компания подозревается в нарушении патентов, связанных с камерами мобильных телефонов.

Утверждается, что Apple незаконно использует технологии оптической стабилизации изображения, Smart HDR и Face ID (а также ряд других).

Обвинения довольно серьезные. Истцом является компания Gesture Technology Partners, LLC, основанная Тимоти Прайором в 2013 году.

Прайору принадлежат патенты США № 8 194 924, 7 933 431, 8 878 949 и 8 553 079. Apple их не приобретала, поэтому нарушает право интеллектуальной собственности.

Прайор говорит, что обращался к Apple по поводу лицензий. Однако в Купертино предпочли не заключать с ним сделку.

Прайор – не очередной патентный тролль. Apple работала с этим инженером раньше. Например, 11 лет назад она купила у него патенты на функцию “мультитач”.

Чуть позже Прайор даже помог Apple против HTC. В деле – к слову – о спорных технологиях.

Кто виноват – решит Окружной суд США Западного округа Техаса. Если Apple проиграет, ей придется возместить Прайору убытки, проценты на причиненный ущерб, гонорары адвокатам и прочие издержки.

Источник: appleinsider.com

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