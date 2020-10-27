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Apple объявила о повышении цен на приложения в России

27 Окт, 2020

Apple объявила о повышении цен на приложения в России

Компания сделала это из-за изменения курса валюты.

В ближайшие несколько дней цены на покупку приложений и на встроенные продукты вырастут в российском App Store. То же самое коснется Бразилии, Колумбии, Индии, Индонезии и Южной Африки.

Apple App Store

Российским пользователям придется платить на 20-30% дороже, чем раньше. Например, стоимость приложения за 379 рублей вырастет до 449 рублей. Неизвестно, когда именно эти изменения вступят в силу, однако изменение цен запланировано до конца октября.

Price App Store

Apple заявляет, что теперь цены отражают новый уравнительный сбор в размере 2% в Индии и новый налог на добавленную стоимость в размере 10% в Индонезии для разработчиков, базирующихся за пределами этой страны. Цены на приложения и встроенные покупки  также должны быть скорректированы в перечисленных странах в связи с НДС и изменением курса валют.

Обновленная таблица цен доступна на сайте Apple.

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2 комментария

  1. dima4min:
    27.10.2020 в 13:06

    Вот ещё один шаг против своих клиентов, особенно новых.

  2. Александр:
    27.10.2020 в 15:56

    Цены уже вступили в силу . Хотел купить procam за 470 щас оно уже 529р …. неуспел .

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