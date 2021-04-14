Apple официально объявила дату весенней презентации. Смотрим загадочный тизер

Все случится 20 апреля.

Вчера мы писали, что Siri проговорилась о весеннем мероприятии Apple. Раз так – скрывать больше нечего. Компания официально объявила дату презентации.

Событие получило название Spring Loaded. А по-русски – “Полный расцвет”. Все пройдет в режиме онлайн. Будет вестись трансляция из Apple Park – 20 апреля, в 8 часов вечера по Москве.

У Spring Loaded интересный логотип. Многоцветный. Некоторые видят в нем намек на то, что Apple представит.

Также есть тизер, опубликованный Грегом Джосвиаком, старшим вице-президентом Apple. В ролике – красочные завитки, парящие внутри штаб-квартиры корпорации.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8 — Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021

По слухам – нам покажут iPad Pro 2021, обновленный iPad mini, стилус Apple Pencil 3, игровую версию Apple TV, наушники AirPods 3 и трекеры AirTags.

Планируете оценить Spring Loaded лично? Следите за каналом Apple на YouTube.

P.S. Зайдите на страницу мероприятия с помощью iPhone или iPad. Нажмите на логотип Apple и увидите, как лого Spring Loaded появляется в дополненной реальности.

Источник: cultofmac.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)