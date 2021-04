Apple официально объявила дату весенней презентации. Смотрим загадочный тизер

Все случится 20 апреля.

Вчера мы писали, что Siri проговорилась о весеннем мероприятии Apple. Раз так – скрывать больше нечего. Компания официально объявила дату презентации.

Событие получило название Spring Loaded. А по-русски – “Полный расцвет”. Все пройдет в режиме онлайн. Будет вестись трансляция из Apple Park – 20 апреля, в 8 часов вечера по Москве.

У Spring Loaded интересный логотип. Многоцветный. Некоторые видят в нем намек на то, что Apple представит.

Также есть тизер, опубликованный Грегом Джосвиаком, старшим вице-президентом Apple. В ролике – красочные завитки, парящие внутри штаб-квартиры корпорации.

So excited for this one! Only seven more days. 👀 pic.twitter.com/PVJFcESqh8

— Greg Joswiak (@gregjoz) April 13, 2021