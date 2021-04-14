Новости

Apple официально объявила дату весенней презентации. Смотрим загадочный тизер

14 Апр, 2021

Apple официально объявила дату весенней презентации. Смотрим загадочный тизер

Все случится 20 апреля.

Вчера мы писали, что Siri проговорилась о весеннем мероприятии Apple. Раз так – скрывать больше нечего. Компания официально объявила дату презентации.

Событие получило название Spring Loaded. А по-русски – “Полный расцвет”. Все пройдет в режиме онлайн. Будет вестись трансляция из Apple Park – 20 апреля, в 8 часов вечера по Москве.

Spring Loaded

У Spring Loaded интересный логотип. Многоцветный. Некоторые видят в нем намек на то, что Apple представит.

Также есть тизер, опубликованный Грегом Джосвиаком, старшим вице-президентом Apple. В ролике – красочные завитки, парящие внутри штаб-квартиры корпорации.

По слухам – нам покажут iPad Pro 2021, обновленный iPad mini, стилус Apple Pencil 3, игровую версию Apple TV, наушники AirPods 3 и трекеры AirTags.

Планируете оценить Spring Loaded лично? Следите за каналом Apple на YouTube.

P.S. Зайдите на страницу мероприятия с помощью iPhone или iPad. Нажмите на логотип Apple и увидите, как лого Spring Loaded появляется в дополненной реальности.

Источник: cultofmac.com

Читайте также:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий