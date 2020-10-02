Apple официально признала iPod nano устаревшим

Компания больше не будет поддерживать продукт.

Apple обновила свой список “винтажных и устаревших” гаджетов, выпуск которых прекратился более пяти лет назад. С сегодняшнего дня туда попал iPod nano седьмого поколения, представленный 12 с сентября 2012 года. Теперь сервисные центры Apple смогут его ремонтировать только при наличии необходимых запчастей.

Впервые устройство было представлено в сентябре 2005 года. Компания позиционировала первый iPod Nano как самый маленький плеер с экраном. За семь лет своего существования он претерпел некоторые изменения:каждое последующее поколение включало элементы управления на устройстве и множество цветовых решений. Последнее седьмое поколение nano дебютировало в 2012 году с 2,5-дюймовым экраном и кнопкой «Домой». Позднее в июле 2015 года Apple выпустила небольшое обновление для устройства, добавив три новых цветовых варианта.

Когда серия touch захватила львиную долю продаж iPod, Apple прекратила выпуск nano в 2017 году. Ожидается, что через два года последний nano выйдет из употребления и больше не будет подлежать ремонту.

А вы пользовались iPod nano?

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