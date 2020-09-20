Apple One подойдёт для пользователей с несколькими Apple ID

Тем не менее, на некоторые вопросы всё так же нет ответа.

Анонсированным на недавней презентации Apple сервисом Apple One могут пользоваться те, у кого есть несколько Apple ID для различных сервисов, но детали поддержки пока не ясны.

Изначально к сервисам iTunes Stores и облачному хранилищу Apple был раздельный доступ. Из-за этого у пользователей могут быть различные ID, привязанные к их iCloud и, к примеру, к Apple Music.

Одним из таких пользователей является старший советник Microsoft по облачным технологиям Кристина Уоррен, которая обратила внимание на этот момент, сделав запись в Твиттере. Крис Эспиноса (один из первых сотрудников компании Apple, официально сотрудник номер 8) просто ответил, что сервис Apple One справится с этим, добавив, что он перепроверил это самостоятельно.

Некоторые сервисы, являющиеся частью Apple One, допускают поддержку нескольких Apple ID. Позволит ли Apple объединить несколько идентификаторов в единую учётную запись или они займут дополнительные «слоты» в плане Apple One, пока не очень ясно. Сервис подписок Apple One позволяет получить доступ к различным услугам Apple (для российских пользователей это Apple Music, iCloud, Apple TV и Apple Arcade), позволяя пользователям экономить деньги на нескольких подписках.

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