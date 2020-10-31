Apple One пришла в Россию. Какие цены и в чём выгода

Очень даже выгодная подписка.



30 октября 2020 года подписка Apple One стала международной. И это очень хорошая новость для обладателей яблочных устройств. Разберёмся, так ли она нам нужна.

Итак, подписка включает 2 тарифа: за 365 и 525 руб/мес. Менее затратный вариант в себя включает:

Музыку.

Игровой сервис Arcade.

Сервис TV+.

50 Гб в iCloud.

А тариф за 525 руб именуется «Семейным» и даёт уже 200 Гб в iCloud вместо 50-и. Но самое главное, что к этой подписке можно подключить ещё 5 человек. Этих пятерых нужно добавить в «Семейный доступ».

Как купить подписку? Можно в телефоне зайти в «Настройки» => «Учётная запись» => «Подписки».

Если вы хотите купить себе новую подписку, то придётся обновиться до iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14 и новее, а также macOS 11 или свежее.

Как вам такая возможность? Будете ли пользоваться? Я пока воздержусь, нужно подождать пока моя подписка на Яндекс.Плюс закончится.

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