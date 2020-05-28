Apple оперативно запретила iOS 13.4.1 и iOS 12.4.6

Теперь их нельзя установить.

Apple перестала подписывать прошивки iOS 13.4.1 и iOS 12.4.6, сделав их невозможными для установки или отката с новых версий. iOS 13.4.1 и iOS 12.4.6 были запрещены к установке всего через неделю после выхода iOS 13.5 и iOS 12.4.7.

После введения запрета на установку iOS 13.4.1 и iOS 12.4.6, у пользователей осталось только две актуальные версии iOS 13 и iOS 12. Ими являются новые прошивки iOS 13.5 и iOS 12.4.7, выпущенные 20 мая.

В iOS 13.5 компания Apple упростила использования iPhone с Face ID в защитных масках, устранила ряд уязвимостей, включая критическую ошибку в приложении «Почта» и добавила несколько новых настроек для FaceTime.

iOS 12.4.7 не добавила новых функций для iPhone и iPad без поддержки iOS 13. В обновлении устранены обнаруженные ранее ошибки и повышена стабильность. Как отметили пользователи, iOS 12.4.7 повысила скорость работы устройств и положительно повлияла на время автономной работы.

Источник: Bloha.ru.

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