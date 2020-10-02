Apple опубликует отчетность за 4 квартал 2020 года в конце октября

Взлет или падение? Чем удивит нас Apple на этот раз.

Пандемия внесла существенные изменения во все сферы жизни, повлияв даже на деятельность огромных корпораций.

Давление внешних обстоятельств почувствовала на себе и компания Apple. Из-за экономической нестабильности компания не успевает выпустить на рынок новый товар – iPhone 12. По словам Лука Маэстри, финансового директора компании, отчетность будет представлена в полном объеме, но без учета прибыли от продаж нового устройства.

Стоит отметить, что никаких финансовых прогнозов на 4 квартал (июнь – сентябрь) компания не публиковала из-за нестабильной ситуации с пандемией. Выручка за третий квартал составила 59,7 миллиардов долларов, прибыль – 11,25 миллиардов.

Дата публикации отчета назначена на 29 октября. Компания отмечает, что отчетность по продажам нового Айфона будет учтена в 2021 году.

Прямую трансляцию с оглашением своих финансовых результатов за 4 квартал 2020 года Apple будет проводить на своем официальном сайте на странице для инвесторов в 14 часов по тихоокеанскому времени (PST) – в Москве это будет 1 час ночи следующего дня 30 октября. Cам финансовый отчет должен появиться на сайте за 30 минут до начала трансляции, то есть 30 октября в 00:30 Мск.

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