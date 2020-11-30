Apple оштрафовали на $12 млн за ненастоящую водонепроницаемость

Итальянцы лучше всех знают, что обманывать нехорошо.



30 ноября 2020 в Италии свой КиберПонедельник. Они оштрафовали Apple на $12 млн за ненастоящую водонепроницаемость Айфонов. Все подробности у нас. Поехали!

Примечательно, что итальянцы провели настоящие тесты защиты от воды. Зачем они вообще это делали? Есть мнение, что Apple вводит в заблуждение своих поклонников. Когда утверждает, что iPhone 8 и более новые выдерживают под водой полчаса, да ещё и на глубине до четырёх метров в зависимости от модели. Но при этом отказывает в гарантийном обслуживании, если Айфон перестал работать из-за попадания влаги внутрь.

И как вы понимаете, Apple получили штраф не просто так. Полчаса на определённой глубине Айфоны действительно могут выдержать, но только в лабораторных условиях. В реальной жизни: при падении в воду, а тем более не в кристально чистую, iPhone часто выходит из строя. Вот такие дела.

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