Apple оштрафована на $2 миллиона — все из-за отсутствия зарядника в комплекте iPhone

Есть справедливость в этом мире.

Еще в декабре прошлого года в Бразилии Apple обязали вернуть адаптеры для зарядки смартфонов в стандартный комплект айфонов. Но делать этого купертиновцы, конечно, не стали.

И поплатились. В штате Сан-Паулу компанию оштрафовали на $2 миллиона. Такую цену придется заплатить за нарушение прав потребителей.

Впрочем, экономит Apple все равно больше. Так что заплатить два миллиона для нее не проблема. Добьются ли бразильцы возврата зарядника и наушников? Все зависит от строгости санкций. Только в случае запрета на продажу устройств Apple задумается. Как во Франции, где айфоны продаются с EarPods.

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