Apple оштрафована на $2 миллиона — все из-за отсутствия зарядника в комплекте iPhone
Есть справедливость в этом мире.
Еще в декабре прошлого года в Бразилии Apple обязали вернуть адаптеры для зарядки смартфонов в стандартный комплект айфонов. Но делать этого купертиновцы, конечно, не стали.
И поплатились. В штате Сан-Паулу компанию оштрафовали на $2 миллиона. Такую цену придется заплатить за нарушение прав потребителей.
Впрочем, экономит Apple все равно больше. Так что заплатить два миллиона для нее не проблема. Добьются ли бразильцы возврата зарядника и наушников? Все зависит от строгости санкций. Только в случае запрета на продажу устройств Apple задумается. Как во Франции, где айфоны продаются с EarPods.
Читаем еще:
- Серия Redmi Note 10 будет поставляться без зарядного устройства
- В Бразилии отвоевали право добавлять в комплектацию с iPhone зарядное устройство
- Международная премьера Xiaomi Mi 11 — зарядное устройство на 55 Вт в комплекте!
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.