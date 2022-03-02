Apple останавливает продажи в России и ограничивает работу Apple Pay

Сами знаете из-за чего.

Продажи устройств Apple с официального сайта для России приостановлены, оформить покупку уже нельзя. Также в России будут ограничены сервисы Apple Pay и (возможно) другие.

Что подразумевается под ограничением сервиса Apple Pay в России – пока непонятно тк сегодня Apple Pay работал ровно как и другие сервисы Apple: магазин приложений App Store, музыкальный сервис Apple Music, хранилище iCloud.

Возможно, платежный сервис Apple Pay не будет работать только с банками, которые попали под санкции со стороны США и ЕС (вот их список).

С сегодняшнего дня на русскоязычном сайте Apple невозможно сделать заказ ни iPhone ни iPad ни любого другого устройства. Интернет-магазин Apple в России официально закрыт и при переходе со страницы любого Apple-устройства по ссылке “купить” возникает черная страница с переливающимся логотипом Apple и надписью “Магазин Apple Store в данный момент закрыт” (смотрите картинку ниже). Поставки техники Apple официальным дистрибьюторам в Россию были прекращены еще неделю назад. Таким образом, официальные продажи Айфонов, Айэдов, Макбуков и другой техники Apple в России поставлены на паузу.

Также Apple удалила новостные приложения “Россия Сегодня” (Russia Today – RT) и Спутник (Sputnik) из App Store всех стран, кроме России. В РФ эти приложения по прежнему можно будет скачать и использовать.

В Apple отметили, что будут следить за развитием известной всем вам ситуации и продолжать оставаться на связи с правительственными структурами.

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